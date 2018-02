Wind Tre | le sinergie da fusione spingono margini e redditività

Tre e Wind down : problemi di connessione ad Internet in tutta Italia : [Aggiornamento1 21/02/2018] I disservizi sono stati adesso completamente risolti. Articolo originale, Stando alle segnalazioni di numerosi utenti (tra cui il sottoscritto) e ai dati riportati dal portale downdetector, si evince che i due operatori Tre e Wind stiano registrando fenomeni di down di rete sparsi per tutta Italia . La questione non riguarda tutti gli utenti ma senza ombra di dubbio una buona parte, la quale conferma ...

Wind Tre - risultati in crescita nel 2017 grazie a sinergie fusione : Wind Tre chiude i conti del 2017 con un margine operativo lordo , ebitda, in crescita dell'1,2% a 2,211 miliardi di euro e margini in rialzo al 35,8% , +200 punti base, e con una robusta generazione ...

Mixer : sarà possibile guadagnare con gli streaming di Xbox One e Windows 10 : E’ da tempo che Microsoft sta lavorando ad un metodo semplice quanto efficace per la monetizzazione degli streaming trasmessi su Mixer da Xbox One o Windows 10. Finalmente, pare che questo metodo sia stato finalmente trovato. Mixer ha annunciato quest’oggi il nuovo programma “Direct Purchase” con il rollout che verrà attivato gradualmente a partire dai prossimi giorni per poi terminare nel giro di pochi mesi. Il programma ...

Vicinissima l’uscita di Iliad in Italia : segnali da Novara - risposta da Wind Tre : Arrivano importanti novità oggi 21 febbraio per quanto riguarda l'uscita di Iliad in Italia, soprattutto dal punto di vista della copertura. Secondo quanto riportato dal sito 4fan.it, infatti, pare ormai cosa certa l'installazione della prima antenna da parte del nuovo operatore qui da noi, in particolare a Novara. Il capoluogo piemontese è diventato inaspettatamente il luogo più caldo del Paese nelle ultimissime ore, in quanto le novità odierne ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Italia di bronzo - la gioia degli azzurri. Vittozzi : “Ero esaltata”. Windisch : “Avevo ragione sullo sprint”. Wierer : “Ho tremato” : L’Italia ha fatto saltare il banco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la staffetta mista di Biathlon ha conquistato la medaglia di bronzo e il nostro quartetto ha potuto festeggiare un grandissimo traguardo come quattro anni fa a Sochi. Gli azzurri hanno poi manifestato tutta la loro gioia ai microfoni della Rai. LISA Vittozzi: “Ero esaltata, ci tenevo a fare bene e sono contenta di averlo fatto. Ero convinta che potevamo ...

Pesantissimi effetti possibili per le rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : istruttoria aperta : Rischiano di essere molto pesanti le conseguenze per gli operatori in seguito alle tanto discusse rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Come tutti sanno, dopo l'annuncio di 3 Italia giunto lo scorso weekend ormai il quadro è chiaro nel nostro Paese, con il ritorno alla fatturazione mensile da parte delle compagnie telefoniche che ridurrà sì il numero di rinnovi da tredici a dodici, ma senza eliminare il rincaro che si era venuto a creare nei ...

Ritorno alla fatturazione mensili : diffide Agcom a Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di fatturazione 28 giorni, ed ha conseguentemente deciso di avviare nuovi procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori responsabili della reiterata violazione della delibera n. 121/17/CONS. Su proposta del ...

Bollette 28 giorni e diritto di recesso : l'Agcom diffida Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di...

