E' di almeno 36e 24il bilancio dello schianto di un pullman nel sud del, finito fuori strada e precipitato per 80 metri lungo la Panamericana Sud,nella provincia di Camanà, nella regione di Arequipa. Il bus di linea a due piani era partito da Chala diretto ad Arequipa, capitale regionale, quando, per motivi su cui si sta indagando, si è ribaltato ed è precipitato in un. Isono stati trasportati nell'ospedale di Camanà, 57 km dal luogo dell'incidente.(Di giovedì 22 febbraio 2018)