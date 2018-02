Alto Adige | la secessione dolce La scissione nel Pd non è solo una protesta contro Renzi

Boschi candidata a Bolzano - l’ira di Bizzo : “Pd sottomesso alla Svp - ha asfaltato la comunità di lingua italiana in Alto Adige” : Matteo Renzi “diceva di voler liberare l’Alto Adige da questo sistema di dipendenza dalla Svp, ma se n’è dimenticato un nanosecondo dopo averlo promesso”. Il segretario del Pd si è invece piegato a questo sistema scendendo a patti con il partito sudtirolese, pur di paracadutare Maria Elena Boschi nel collegio sicuro di Bolzano. Una scelta che “è stata solo l’ultima goccia di un Pd che ha asfaltato la comunità di lingua italiana in Alto Adige”. A ...

SPILLO/ Quelle pugnalate al Pd della Boschi nel ridotto 'ferroviario' dell'Alto Adige : A dieci giorni dal voto la clamorosa rottura nel Pd alto-atesino sulla candidatura Boschi imposta da Renzi: che può creare problemi anche all'egemonia Svp.

SPILLO/ Quelle pugnalate al Pd della Boschi nel ridotto "ferroviario" dell'Alto Adige : A dieci giorni dal voto la clamorosa rottura nel Pd altoatesino sulla candidatura Boschi imposta da Renzi: che può creare problemi anche all'egemonia Svp.

Pd : Bressa - io eletto in Alto Adige da 2001 - protesta senza senso : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – “Gli argomenti usati contro di me sono inesistenti. Se la motivazione è che io sono bellunese, rispondo che è dal 2001 che vengo eletto in Alto Adige e che dal 2005 vi risiedo”. Lo dice Gian Claudio Bressa all’Adnkronos dopo che 14 esponenti del Pd a Bolzano hanno annunciato che lasceranno il partito in segno di protesta per le candidature ‘imposte dall’Alto’ di Maria Elena ...

Elezioni 2018/ Caos Boschi in Pd Alto Adige : via 14 dem. Napolitano loda Gentiloni e snobba Renzi

