Ostaggio del ciclone

Terrore al supermercato : commessi e clienti Ostaggio di banditi armati di pistole Il coraggio del finanziere : di Marco De Risi Due uomini armati di pistole hanno fatto irruzione nella sera di venerdì nel supermercato di via Casilina 1585, a Torre Gaia. La coppia armata ha preso in ostaggio i clienti ed i ...

Eur a luci rosse - caos e degrado nel quartiere Ostaggio delle prostitute : Quello del sesso è un mercato che in Italia vale 3,9 miliardi di euro l'anno e che coinvolge tre milioni di cittadini. C’è chi propone di regolamentarlo e chi invoca sanzioni più severe. Sta di fatto che, complice la crisi economica, tra il 2007 e il 2014, secondo i dati del Codacons, il numero di soggetti dediti a questa attività è aumentato del 28,5%. E nella Capitale ci sono quartieri come l’Eur, Marconi e San Paolo, ...

Sassari - in “Ostaggio” del treno : il cancello è di fronte al passaggio a livello - per entrare a casa serve il nulla osta di Rfi : Siamo a San Giorgio, una manciata di chilometri dal centro abitato di Sassari. Qui c’è un terreno di campagna che ha l’ingresso esattamente di fronte ad un passaggio a livello e i proprietari sono in “ostaggio” dei treni. Per entrare a casa loro devono chiedere il permesso a Rete Ferroviaria Italiana: se il treno della linea Chilivani-Porto Torres non è nei paraggi allora possono passare, altrimenti devono aspettare che ...

Famiglia 'Ostaggio' del treno in casa : ANSA, - SASSARI, 30 GEN - Il cancello d'ingresso del terreno di campagna, alla periferia di Sassari, è di fronte a un passaggio a livello e i proprietari sono 'ostaggi' del treno. Per entrare a casa ...

Centro Italia - gli allevatori Ostaggio della burocrazia. Le storie – “Ho svenduto gli animali per non farli morire di freddo” : A sedici mesi dal sisma, gli allevatori di Amatrice e Accumoli ripartono e raccontano a ilfattoquotidiano.it gli ostacoli che hanno dovuto affrontare dopo il terremoto del 24 agosto 2016. “Per i primi mesi non ci hanno saputo dire niente, sembrava ci potessero dare solamente dei tunnel agricoli, tensostrutture inadeguate e che, comunque, sono arrivate troppo tardi” sottolineano Antonio Di Marco, dell’omonima azienda agricola di Rocchetta ...

L'anno che verrà : aumenta la Tari - lungomare 'Ostaggio' delle alienazioni e incognita Ballarin : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Pochi annunci e tanti riferimenti (polemici) al passato . L'amministrazione comunale fa il bilancio del 2017 e, contestualmente, dei diciotto mesi di mandato, buttando un ...

Trasporto aereo : vendite di Boeing e Airbus "in Ostaggio" della decisione del presidente Trump su Accordo con Iran : Washington, 15 dic 21:40 - (Agenzia Nova) - Le compagnie Boeing e Airbus, tradizionali protagoniste dell'aviazione commerciale, potrebbero essere danneggiate dalla nuova politica dell'amministrazione... (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Forex - mercato Ostaggio delle banche centrali : (Teleborsa) - La notizia di una esplosione a Manhattan che avrebbe provocato alcuni feriti, provocata pare da un ordigno artigianale, sta frenando la corsa del dollaro, fino a poco fa sostenuta dalle ...

Forex - mercato Ostaggio delle banche centrali : La notizia di una esplosione a Manhattan che avrebbe provocato alcuni feriti , provocata pare da un ordigno artigianale, sta frenando la corsa del dollaro, fino a poco fa sostenuta dalle aspettative ...