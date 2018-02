Nuovo aggiornamento PUBG in arrivo | mappa inedita e matchmaking rivisto

Fifa 18 Patch 1.10 : Nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.10 Title Update 6 per tale piattaforma. Al momento non sono state pubblicate ancora le note di rilascio e quindi non siamo in grado di dirvi quali siano le novità di questo aggiornamento. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe solo […] Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.10: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC su I ...

Samsung Galaxy Note 4 : in fase di roll out in Europa un Nuovo aggiornamento software : Samsung ha rilasciato - a dir la verità, un po' a sorpresa - un nuovo aggiornamento software per Galaxy Note 4. Il nuovo firmware si limiterebbe ad apportare miglioramenti a livello di stabilità di sistema. Per il momento l'update è in fase di roll out in Europa L'articolo Samsung Galaxy Note 4: in fase di roll out in Europa un nuovo aggiornamento software è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Rime : Nuovo aggiornamento in arrivo per l’edizione Switch : Se avete acquistato l’edizione Switch di Rime, inutile dirvi che le problematiche che affliggono il titolo sono molte. Grey Box annuncia ufficialmente che a partire dal 19 Febbraio, sarà disponibile la patch 1.0.2. Scopriamo insieme le migliorie e cambiamenti previsti. Rime si aggiorna su Switch: Il changelog della patch 1.0.2 Tramite il sito web ufficiale, veniamo a conoscenza dell’arrivo di una nuova patch, di seguito ...

Fortnite : il Nuovo aggiornamento introduce la risoluzione 4K completa su Xbox One X : Fortnite ha subito ricevuto apprezzamenti dai giocatori sin dalla sua uscita lo scorso anno, gli ultimi dati ci parlavano di 3.4 milioni di utenti online contemporaneamente, mentre Epic Games, dal canto suo, è stata sempre eccezionale nell'aggiornare il gioco.Questo è vero anche oggi perché il team ha recentemente lanciato la patch v2.5.0 per Fortnite e con essa varie modifiche alle modalità di gioco di Battle Royale e Save the World. Come ...

Huawei Mate 10 Lite riceve il Face Unlock con un Nuovo aggiornamento : Anche Huawei sta utilizzando tale tecnologia e con il nuovo aggiornamento la rende disponibile su Huawei Mate 10 Lite, il medio gamma del produttore cinese che sta riscuotendo un buon successo di vendite. L'articolo Huawei Mate 10 Lite riceve il Face Unlock con un nuovo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Windows 10 Mobile : disponibile un Nuovo aggiornamento pubblico per Feature 2 : Dopo aver aggiornato la versione Creators Update di Windows 10 Mobile, Microsoft ha provveduto a rilasciare un ulteriore update anche per Feature 2. La nuova build, numerata 15254.248, risulta al momento disponibile al download solo nel canale pubblico e in quello Release Preview, gli utenti iscritti ai rami di distribuzione fast e slow dovranno ancora attendere. Changelog Risolto un bug che causava sporadici blocchi del touchscreen. Addresses ...

Uno stile tutto Nuovo per Shazam con l’aggiornamento alla v8.3.1 : Shazam si aggiorna alla nuova versione 8.3.1 apportando vari cambiamenti estetici alla propria interfaccia. Le più grosse novità riguardano il look della schermata di riconoscimento di un nuovo brano. Cambia anche la disposizione del menù le cui varie opzioni prendono posto in alto sotto forma di tab. L'aggiornamento è già disponibile sul Google Play Store. L'articolo Uno stile tutto nuovo per Shazam con l’aggiornamento alla v8.3.1 è ...

Rumors iOS 12 : un aggiornamento del tutto Nuovo - ecco cosa cambierà : Sul tipo di aggiornamento che sarà iOS 12 ci sono già tanti Rumors: vi abbiamo già raccontato potrebbe trattarsi di un upgrade impegnato a rendere l'OS mobile della mela morsicata quanto più stabile ed affidabile, in modo da ridurre al minimo sindacale gli interventi manutentivi da parte dei centri assistenza, ed accrescere il grado di soddisfazione del cliente. Questo, naturalmente, richiederà un rimaneggiamento delle risorse interne, ed una ...

WhatsApp : ecco un Nuovo aggiornamento che porta novità Video : Sono tante ormai le persone che in ogni parte del mondo utilizzano l'applicazione di messaggistica #WhatsApp, che permette ai propri utenti di svolgere diverse funzioni per mettersi in contatto in modo istantaneo con altri utenti presenti nella rubrica personale. Ovviamente, per usare le funzioni di WhatsApp lo #Smartphone deve essere connesso ad una rete internet tramite Wi-Fi oppure tramite rete mobile. A chi utilizza quest'applicazione sara' ...

Disponibile il Nuovo aggiornamento di Monster Hunter World su Ps4 e Xbox One : Dopo più di due settimane dall'uscita del tanto atteso Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida), è stato pubblicato, come riportato da Gamespot, un ulteriore aggiornamento per cercare di risolvere soprattutto problemi riguardanti l'esperienza multiplayer del titolo targato Capcom.Infatti, sembra che i problemi delle funzionalità di squadra che attanagliavano i giocatori su PS4 siano stati risolti con questa ultima patch. Sarà ...

Xbox One : un Nuovo aggiornamento pubblico introduce la modalità non disturbare e molto altro : Dopo settimane di test da parte degli utenti Insider, l’aggiornamento 1802 è pronto per essere rilasciato al pubblico. Microsoft ha confermato, infatti, che il roll-out globale è stato avviato alcune ore fa. Diversamente dai precedenti update pubblici, in quest’ultimo non troviamo soltanto i soliti fix di bug ma anche alcune novità che i videogiocatori troveranno sicuramente utili. Changelog ufficiale Hub di giochi nel menu guida – ...

Il Nuovo aggiornamento di Hearthstone si concentra sul formato Selvaggio : Hearthstone si avvicina alla fine della sua rotazione annuale quando alcuni vecchi set di carte vengono trasferiti dal formato Standard a quello Selvaggio e come riporta Eurogamer.net sono in arrivo delle novità.A quanto pare Blizzard rilascerà diversi eventi per festeggiare il formato Selvaggio nel prossimo mese, in vista della data di inizio del nuovo anno prevista per il mese di aprile. Dal 19 febbraio all'11 marzo infatti, la modalità Arena ...

Nuovo aggiornamento per Xbox One : Microsoft in data odierna, ha ufficialmente reso disponibile un Nuovo aggiornamento del peso di 500 MB circa per Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Si tratta della build 1802, rilasciata per i membri del programma Preview diverso tempo fa, la quale introduce delle novità molto interessanti. Tutte le novità del Nuovo aggiornamento Xbox One Di seguito vi riportiamo le novità introdotte: Possibilità di ...

Surface Pro 3 : in distribuzione un Nuovo aggiornamento firmware : Microsoft sta distribuendo in queste ore un nuovo aggiornamento firmware numerato 3.11.2350 dedicato appositamente al Surface Pro 3. Sfortunatamente l’aggiornamento non viene fornito con nessun changelog e quindi non possiamo sapere quali siano le modifiche e i miglioramenti apportati. Anche la pagina web “Cronologia aggiornamenti” di Microsoft non contiene informazioni a riguardo, anche se probabilmente basta solo aspettare ...