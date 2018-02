Lorenzo Live 2018 22 febbraio Assago | Mi | | Mediolanum Forum

Jovanotti - Lorenzo Live 2018/ Concerto di Milano : “Ciao Bibi - stasera le luci si accenderanno per te” : Questa sera, giovedì 15 febbraio, dopo il primo day off Jovanotti torna al Mediolanum Forum di Assago con la terza data del suo Lorenzo Live 2018. Omaggio a Bibi Ballandi.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:31:00 GMT)

JOVANOTTI - Lorenzo Live 2018/ Concerto di Milano : pausa di 24 ore - si torna a cantare il 15 febbraio : LORENZO "JOVANOTTI" Cherubini torna sul palco del Forum di Assago, a Milano, con la TERZA data del suo “Oh, vita! LORENZO LIVE 2018” giovedì 15 febbraio.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:43:00 GMT)

Jovanotti - Lorenzo Live 2018/ Concerto di Milano - video : "Con questa città ho un ricordo particolare" : questa sera, martedì 13 febbraio, Lorenzo "Jovanotti" Cherubini torna sul palco del Forum di Assago, a Milano, con la seconda data del suo “Oh, vita! Lorenzo Live 2018”.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:12:00 GMT)

JOVANOTTI - Lorenzo Live 2018/ Concerto di Milano - video : oggi siamo dappertutto! : Questa sera, martedì 13 febbraio, LORENZO "JOVANOTTI" Cherubini torna sul palco del Forum di Assago, a Milano, con la seconda data del suo “Oh, vita! LORENZO LIVE 2018”.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 20:13:00 GMT)

Jovanotti : tantissime canzoni nella scaletta di Lorenzo Live 2018! : La sera di lunedì 12 febbraio ha preso il via dal Forum di Assago (Milano) il nuovo, fantasmagorico tour di Jovanotti, del quale i nostri amici di VH1 sono media partner insieme a Radio Italia. Lorenzo Live 2018 segue il successo del nuovo album “Oh, vita!” e rimarrà a Milano per ben 12 date in totale: un numero da record, che nessun altro artista aveva mai raggiunto! Il tour proseguirà poi in tutta Italia e anche in Europa; QUI ...

Lorenzo Live 2018 - Jovanotti : «Ecco la mia festa rock’n’roll» : Il concerto termina alle 23.30, a mezzanotte e un quarto Jovanotti si affaccia nel backstage, per un saluto ai giornalisti. All’una è ancora lì che parla. Gli dicono: «Lorenzo, dobbiamo andare», e praticamente lo devono portar via di forza. È davvero inarrestabile Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, sopra e fuori dal palco. Da quello del Mediolanum Forum di Assago lunedì 12 febbraio è partito il suo nuovo tour nei palazzetti, LorenzoLive2018, ...

Jovanotti : tantissime canzoni nella scaletta di Lorenzo Live 2018! : La sera di lunedì 12 febbraio ha preso il via dal Forum di Assago (Milano) il nuovo, fantasmagorico tour di Jovanotti, del quale i nostri amici di VH1 sono media partner insieme a Radio Italia. Lorenzo Live 2018 segue il successo del nuovo album “Oh, vita!” e rimarrà a Milano per ben 12 date in totale: un numero da record, che nessun altro artista aveva mai raggiunto! Il tour proseguirà poi in tutta Italia e anche in Europa; QUI ...

JOVANOTTI/ Concerto a Milano - 13 febbraio : la scaletta di “Oh - vita! Lorenzo Live 2018” : Questa sera, martedì 13 febbraio, Lorenzo "JOVANOTTI" Cherubini torna sul palco del Forum di Assago, a Milano, con la seconda data del suo “Oh, vita! Lorenzo Live 2018”.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:30:00 GMT)

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Lorenzo Sonego e Fabio Fognini per volare al terzo turno : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, Tennys (USA) vs WAWRINKA, Stan (SUI) [9] Hisense Arena non prima delle ...

LIVE Presentazione Ducati 2018 in DIRETTA STREAMING : giù i veli sulla nuova Desmosedici di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo : La Presentazione della Ducati 2018 sarà trasmessa in DIRETTA STREAMING sul sito motogp.com ma anche sul sito di Sky Sport. CLICCA QUI PER VEDERE LA Presentazione DELLA Ducati 2018 FOTOCATTAGNI

LIVE – Presentazione Ducati 2018 in DIRETTA STREAMING : giù i veli sulla nuova Desmosedici di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Presentazione della Ducati 2018, la moto con cui la scuderia di Borgo Panigale affronterà il Mondiale di MotoGP che scatterà a fine marzo. Oggi si alza il velo sulla Rossa, sale l’attesa per conoscere tutte le novità del bolide su cui saliranno Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo nella prossima stagione: il vicecampione del Mondo vorrà confermarsi ai massimi LIVElli dopo aver duellato alla pari ...

Lorenzo Crespi/ Torna in tv da Barbara d'Urso nel ruolo di opinionista dopo la malattia (Domenica Live) : Lorenzo Crespi, il ritorno in Tv dopo l'invito di Barbara d'Urso nell'inedito ruolo di opinionista dopo la guarigione dalla malattia grave che lo aveva colpito.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 15:01:00 GMT)

DOMENICA LIVE / Raffaello Tonon parla della sua trasformazione - Lorenzo Crespi opinionista : DOMENICA LIVE, anticipazioni e ospiti del 14 gennaio: la prima puntata del 2018 si apre con Silvio Berlusconi, un'anteprima mondiale e tante sorprese con Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:07:00 GMT)

Nuove date per il tour di Jovanotti : Lorenzo Live 2018 da record al Forum di Assago : Nuove date per il tour di Jovanotti vengono comunicate durante le festività natalizie. La tournée di concerti Lorenzo Live 2018, attesa per il prossimo anno, si impreziosisce di nuovi spettacoli dal vivo, tra i quali Nuove tappe al Mediolanum Forum di Assago (Milano) che consentono al'artista di trascorrere ben 12 serate nel palazzetto. Il tour 2018 di Jovanotti debutterà a Milano il 12 febbraio prossimo e oggi si arricchisce di due nuovi ...