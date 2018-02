Il Milan vince ancora | 1-0 alla Sampdoria e aggancio al sesto posto

Poca Samp - il Milan vince 1-0 | : Blucerchiati sconfitti a San Siro grazie a un gol di Bonaventura. Viviano ha parato un rigore sullo 0-0, un altro poteva esserci (forse) per la squadra di Giampaolo

Il Milan vince 3-0 in Bulgaria Atalanta - beffa 3-2 a Dortmund : Cutrone, Rodriguez su rigore e Borini firmano il successo rossonero in casa del Ludogorets. Prima in svantaggio, poi avanti 2-1, gli orobici si fanno rimontare e poi superare dal Borussia proprio nel recupero. Decisivo il ritorno giovedì prossimo

Spal-Milan in tv - dove vedere la diretta : Gattuso vuole tornare a vincere : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Spal-Milan, rossoneri per il bis consecutivo Il Milan di Gattuso è in un buon momento, imbattuto da 7 gare ufficiali, ...

Eurolega : male l'Olimpia Milano - vince la Stella Rossa : Brutta serata per l'Olimpia Milano in Eurolega. Le Scarpette Rosse hanno perso a Belgrado contro la Stella Rossa con il punteggio di 100-89. I ragazzi di coach Simone Pianigiani restano penultimi nel ...

Basket - Eurolega : Milano senza difesa - vince la Stella Rossa 100-89 : Milano torna sulla terra e interrompe un serie positiva che l'aveva vista vincere tre delle ultime quattro partite in Europa, cedendo 100-89 alla Stella Rossa nel 22° turno di Eurolega . Alla ...

Castel San Vincenzo alla BIT di Milano dal 11 al 13 febbraio : Ci auguriamo " conclude Margiotta " che questa presenza alla BIT possa determinare una ricaduta positiva per l'economia del nostro territorio' . Castel San Vincenzo promuoverà alla BIT le sue ...

Milan - Cutrone loda Gattuso : "Cresciuti grazie a lui. Contro la Spal per vincere" : Oltre a parlare direttamente dal palco in occasione dell'evento a Milano "Amici dei Bambini" , LEGGI le sue dichiarazioni, , Patrick Cutrone ha concesso in un secondo momento un'intervista a Milan TV .

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : la Roma torna a vincere - ora Juventus e Milan! Diretta live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e la Diretta live score delle partite di oggi 4 febbraio 2018 nella 23^ giornata di campionato. La Roma torna a vincere sul campo del Verona(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:18:00 GMT)

Eurolega : Bertans gela Barcellona - vince Milano : ROMA - Dopo quella di Vitoria, Milano coglie la seconda vittoria esterna , 81-83, di fila passando sul campo del Barcellona e bissando così il successo dell'andata: decisivo a 5 secondi dalla fine la ...

Ascolti tv - Milan-Lazio vince in prime time con quasi 5 - 4 milioni di spettatori su Rai1 : Ascolti tv Milan Lazio, Rai1 si aggiudica la prima serata con la sfida d'andata delle semifinali di Coppa Italia tra rossoneri e biancocelesti. L'articolo Ascolti tv, Milan-Lazio vince in prime time con quasi 5,4 milioni di spettatori su Rai1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Lazio - Gattuso : “Calhanoglu era disperato”. Inzaghi : “Meritavamo di vincere” : Milan-Lazio, Gattuso: “Calhanoglu era disperato”. Inzaghi: “Meritavamo di vincere” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Lazio – Al termine della semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018 il tecnico del Milan, Gattuso, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Milan-Lazio, PARLA Gattuso “Nel primo tempo eravamo ...

Calciomercato Milan/ News : Il Boca non convince per Gustavo Gomez - Valencia su Abate (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il rilancio del Boca Juniors non convince per Gustavo Gomez, il Valencia pensa ad Ignazio Abate.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:17:00 GMT)

Ema - De Vincenti : 'Valutiamo condizioni per ricorso - Milano è pronta' : Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, a margine di un incontro al Comitato delle Regioni a Bruxelles sul futuro della politica di coesione Ue. 'Noi consideravamo Milano la ...