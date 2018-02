Charlie Musselwhite L' intervista | Ho ispirato i Blues Brothers Che tempo

Charlie MUSSELWHITE/ Video - il re del Blues anni '60 presenta tour e nuovo disco (Che tempo che fa) : Video , il re dell'armonica CHARLIE MUSSELWHITE parlerà a Che tempo che fa del suo nuovo album con Ben Harper. I due in aprile verranno in concerto a Milano. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 08:59:00 GMT)

Ben Harper e Charlie Musselwhite in concerto a Milano : I vincitori del GRAMMY-Award BEN Harper e Charlie Musselwhite arrivano in concerto in Italia al Fabrique di Milano il prossimo 23 aprile 2018. I biglietti per lo show saranno disponibili in pre-vendita per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a…Continua a leggere →