Il diritto alla felicità e i Savoia nel governo | i programmi elettorali più stravaganti

Elezioni - dal diritto alla felicità ai Savoia nel governo : Roma, 15 feb. , askanews, L'uscita dall'euro, l'abolizione della Fornero e del Jobs act, il salario minimo e le nazionalizzazioni sono tra le proposte più gettonate nei programmi elettorali presentati ...

Il ricorso alla Consulta/ Uno spiraglio sul diritto a decidere sul fine vita : La Corte d'assise di Milano ha aperto a tutto campo le questioni giuridiche poste dalla pratica del suicidio assistito, chiedendo che su di esse si pronunci la Corte costituzionale. Il punto di ...

Lettera aperta ai candidati : "Difendere il diritto alla libertà di scelta educativa" : Aggiungo solo, sempre da cittadina e anche da esperta in economia, che lo Stato, con il sistema del costo standard, risparmierebbe notevolmente per reinvestire sulle scuole che necessitano più fondi, ...

Lettera aperta ai candidati : Difendere il diritto alla libertà di scelta educativa : Come cittadina ho il dovere di interessarmi all’analisi dei programmi delle diverse coalizioni che si presenteranno alle politiche del 4 marzo, con particolare attenzione alle proposte nel settore della scuola, fondamentale per l’esistenza stessa …di future elezioni politiche. La conoscenza, la cultura, la formazione devono essere il fondamento del dialogo con le Istituzioni, se Res “publica” ...

Carcere e amore - la Garante dei detenuti di Milano : “diritto alla sessualità per chi è recluso non è mai garantito in Italia” : “In Italia non esistono nelle carceri luoghi protetti e sicuri dove è possibile entrare in intimità tra un detenuto e il rispettivo coniuge o partner, esterno o interno al penitenziario. Si parla di diritti dei carcerati ma quello alla sessualità non è quasi mai affrontato né, tanto meno, garantito nelle carceri italiane. C’è proprio un vuoto nella legislazione del nostro Paese: sarebbe ora di colmarlo”. A sostenerlo è Alessandra Naldi, Garante ...

Perché i governi devono dirci tutto. Sul diritto alla conoscenza : All’indomani dell’Undici settembre 2001, la falsa attribuzione a Saddam Hussein di armi di distruzione di massa permise a George W. Bush, con la complicità di Tony Blair, di invadere l’Iraq e destabilizzare l’intero Medioriente. Di un diritto alla conoscenza si parlava già da tempo; ma da allora vari movimenti, fra i quali il Partito Radicale Transnazionale, perseguono il riconoscimento del diritto, da parte di individui e gruppi, di chiedere ai ...

Dell'Utri - parla la moglie : 'Il diritto alla salute dovrebbe essere uguale per tutti' : Miranda Ratti torna a chiedere la scarcerazione del marito. Il 2 febbraio il Tribunale di sorveglianza di Roma deciderà in via definitiva

Dell'Utri, parla la moglie: "Il diritto alla salute dovrebbe essere uguale per tutti" Miranda Ratti torna a chiedere la scarcerazione del marito. Il 2 febbraio il Tribunale di sorveglianza di Roma deciderà in via definitiva

"Bus fuori da Piazza Verdi? Limitazione del diritto alla mobilità" : La Spezia - L'eventuale uscita dei mezzi pubblici da Piazza Verdi secondo noi determina da subito una Limitazione del "diritto alla mobilità del cittadino" penalizzandolo pesantemente. Tale operazione ...

Tiziana Siciliano - la pm 'assolve' Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo : 'diritto alla dignità della morte' : Anzi lo ha addirittura ritardato cercando di coinvolgerlo nella sua lotta politica per tentare di dargli una nuova prospettiva di vita' . LEGGI ANCHE La compagna e la madre: 'Cappato ci ha aiutato, ...

Dj Fabo - il pm : "Cappato ha aiutato a esercitare diritto alla dignità"(LaPresse) : Assoluzione per Marco Cappato che ha accompagnato Fabiano Antoniani (in arte Dj Fabo) a morire in una clinica svizzera specializzata nel suicidio assistito. Assoluzione "perché il fatto non sussiste". ...

Dj Fabo - il pm : assolvere Marco Cappato"Ha esercitato il diritto alla dignità" : "Il fatto non sussiste": con questa motivazione la procura di Milano chiede di non procedere contro Marco Cappato. Secondo il pm "la decisione del suicidio assistito era già stata presa da dj Fabo prima ancora di entrare in contatto con Cappato.

Salute - diritto a serio rischioTutto quello che c'è da cambiareAllarme sull'accesso alle prestazioni : Anni di tagli al servizio sanitario mettono a rischio l’universalità nell’accesso alle prestazioni. Ecci che cosa serve davvero per una riforma del settore che rispetti il diritto alla Salute Segui su affaritaliani.it

Legge 104 - il lavoratore ha diritto alla tredicesima e ai premi : Il lavoratore che usufruisce dei permessi legati alle Legge 104 per accudire un parente o coniuge disabile o malato grave, ha diritto alla tredicesima e quattordicesima (se prevista) mensilità e ai premi di produzione. Ricordiamo che è possibile una riduzione delle ferie e della tredicesima solo nel caso in cui i permessi della Legge 104 siano cumulati con il congedo parentale o quello per la malattia del figlio. In tutti gli altri casi non deve ...