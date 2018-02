David Di Donatello 2018 | nomination La 62° edizione in prima serata su Rai 1 con Carlo

David Donatello 2018 in Rai : Carlo Conti conduttore : La prima parte del 2018 per Carlo Conti non significherà soltanto la nuova versione della Corrida (e L'Eredità, in attesa del ritorno di Fabrizio Frizzi). Ma anche la conduzione dei David di Donatello, che tornano in Rai dopo la parentesi di due anni a Sky (con Alessandro Cattelan cerimoniere). L'ultima edizione targata tv pubblica dei premi al cinema italiano era stata condotta da Tullio Solenghi e trasmessa in differita in seconda ...