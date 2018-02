Catherine Deneuve L' attrice replicherà alle provocazioni dopo le sue parole sulle

Non è l'arena/ Anticipazioni : intervista esclusiva a Catherine Deneuve (11 febbraio) : Non è l'arena, Anticipazioni 11 febbraio: intervista esclusiva a Catherine Deneuve, il dibattito sul fascismo e l'inchiesta intitolata "Calcio Marcio".(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 10:31:00 GMT)

Secondo le ultime Anticipazioni di Non è l'Arena, il programma in onda su La7 dalle 20:30 circa di domenica 11 febbraio 2018, Massimo Giletti intervisterà Catherine Deneuve. Dopo molti faccia a faccia politici, nella dodicesima puntata della nota trasmissione, il giornalista ripercorrerà la carriera dell'attrice francese.

Catherine Deneuve vittima di abusi : la provocazione di un'artista : Catherine Deneuve vittima di abusi. È questo il senso del fotomontaggio creato da Alexsandro Palombo, un noto artista.A distanza di quasi un mese dalla pubblicazione della lettera di Catherine Deneuve su Le Monde non si placano le polemiche. Sulla scia del caso Weinstein, l'attrice francese aveva messo nero su bianco la propria opinione sulle molestie sessuali, sostenendo fondamentalmente la libertà degli uomini di importunare le donne e ...

Riccardo Scamarcio : «Molestie? La penso come Catherine Deneuve» : Nelle ore in cui le donne del cinema italiano seguono la scia delle colleghe di Hollywood e firmano Dissenso comune, una lettera contro gli abusi di potere, Riccardo Scamarcio esprime la sua opinione sullo scandalo Weinstein e sulle conseguenze dei processi sommari, specie di quelli che vengono fatti via social. LEGGI ANCHEMolestie, la replica di Catherine Deneuve: «Resto libera, ma chiedo scusa alle vittime di atti odiosi» «Bisogna distinguere ...

EMMANUELLE SEIGNER/ Difendo mio marito Roman Polanski. Catherine Deneuve ha ragione : si può dire di no : L'attrice francese EMMANUELLE SEIGNER difende il marito Roman Polanski, tornato al centro delle cronache dopo l'ondata di denunce per molestie emerse con la campagna #MeToo.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:10:00 GMT)

Marion Cottilard : "Anche io vittima - Catherine Deneuve ha torto. Le donne devono farsi sentire" : "Sarò sempre dalla parte della libertà di espressione, ma non sono d'accordo con il testo firmato da Catherine Deneuve, o meglio non mi riconosco in quelle parole. Quello che sta succedendo è una vera rivoluzione di cui c'era un gran bisogno, e non si fermerà. Le donne hanno finalmente cominciato a denunciare i ricatti e gli abusi sessuali, a gridare la loro verità, a farsi sentire". Lo afferma l'attrice ...

Oui - je suis Catherine Deneuve! : Non è forse il segno che il ventriloquio e la violenza simbolica si dispiegano non solo nella relazione verticale tra dominante e dominato ma anche tra gli stessi subalterni il fatto che si senta la necessità di zittire Catherine Deneuve? Cosa voglio dire con questo? Che la breccia aperta dal movimento social conosciuto come #metoo ha contemporaneamente aperto un fronte tra le donne a livello globale. Se ne è avuto un saggio con la discussione ...

Catherine Deneuve : "Mi scuso con le vittime di abusi che si sono sentite offese" : A una settimana dalla lettera che criticava #MeToo, Catherine Deneuve torna a scrivere. Questa volta per prendere le distanze dalle affermazioni di una delle firmatarie secondo cui le donne possono "avere un orgasmo durante uno stupro". "Voglio abbracciare calorosamente tutte le vittime di questi ignobili atti che possano essersi sentite attaccate da quella lettera apparsa su Le Monde. È a loro e solo a loro che porgo le mie scuse", ha ...

Molestie - la replica di Catherine Deneuve : «Resto libera - ma chiedo scusa alle vittime di atti odiosi» : Catherine Deneuve chiede scusa, ma «solo alle vittime di atti odiosi». L’attrice, 74 anni, un paio di giorni dopo l’aver firmato il molto chiacchierato appello delle cento donne in favore della «libertà di importunare», precisa le ragioni che l’hanno spinta a schierarsi contro il movimento #MeToo (in Francia #Balancetonporc «denuncia il tuo maiale»), in una nuova lettera a Libération. LEGGI ANCHEClaudia Gerini: «Senza avance ...

