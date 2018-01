Noto Yogurt ritirato dal mercato perché contiene plastica

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) Dopo alcuni lotti di latte Accadì della Granarolo ritirati dalin questi giorni, il Ministero della Salute lancia un nuovo avviso sul ritiro di un prodotto consumato quotidianamente da migliaia di italiani. Questa volta il richiamo riguarda un tipo dimesso in vendita nei discount Eurospin, nota azienda italiana di grande distribuzione organizzata di alimentari e generi di largo consumo del canale discount distribuito in tutto il territorio nazionale e anche in Slovenia.loPascoli Italiani è statodalIl Ministero della salute ha segnalato un nuovo richiamo sul proprio sito istituzionale nella sezione "Richiami di prodotti alimentare da parte degli operatori". Questa volta è toccato allointero con confetti al cioccolato gusto banana e gusto fragola nel formato di vasetti di 120 grammi. Loè prodotto nello stabilimento "Latte ...