PS4Recon 2018 a Bruxelles | sarà presentato un nuovo kernel exploit su PS4

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di domenica 21 gennaio 2018) Come ogni anno dopo la conferenza CCC ad Amburgo arriva a febbraio il Recon a.Il REcon è una conferenza sulla sicurezza informatica con particolare attenzione al reverse engineering e alle tecniche di sfruttamento avanzato in programma dal 2 febbraio al 4 febbraio.Nella schedule troviamo per sabato 3 febbraio alle ore 16 qualcosa che ci potrebbe interessare da Volodymyr Pikhur Tradotto…. Questa presentazione parlerà di come il Southbridge silicon personalizzato, responsabile per il download in background mentre il SoC principale è spento, non ha aiutato a proteggere la Playstation 4. Spiegherà come una catena dicombinata con attacchi hardware consentirà al codice di funzionare nel contesto del bootloader sicuro, estrarre le chiavi private e firmare unpersonalizzato. In poche parole,l’è simile allo stesso problema riscontrato da ScireM ...