Importante successo delche batte 1-0 l'e consolida la vetta. Sfida delicata per i partenopei che vogliono dimenticare la sconfitta proprio contro l'in Coppa Italia e soprattutto mantenere il primato.Nel primo tempo gioco frammentato a causa del buon pressing dell'.Unica vera occasione per Insigne,fermato da Toloi. La zampata delarriva con Mertens (65').L'impegna Reina con una 'sassata' di Cristante.Gritti inserisce Orsolini per Toloi alla ricerca del pari, ma il risultato non cambia.(Di domenica 21 gennaio 2018)