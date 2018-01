Fs-Anas | nasce un colosso da 11 miliardi | sinergie e regia unica per le infrastrutture

Fs-Anas - nasce un big da 11 miliardi : Mazzoncini, ad di Ferrovie: Torino-Milano sarà la prima tratta a viaggiare a 350 Km/h "Ieri è arrivato l'ok definitivo dell'Antitrust e stamattina con la firma al ministero dell'Economia l'operazione Fs-Anas è stata completata", annuncia soddisfatto l'ad del Gruppo Fs Renato Mazzoncini. "Con l'incorporazione di Anas cresciamo, ma non siamo ancora un gigante - puntualizza ...

Fs-Anas - le nozze sono ufficiali : nasce un unico gruppo con un fatturato da 11 miliardi : Con il via libera dell'Antitrust europea e la firma oggi al Tesoro si è chiusa l'operazione dell'integrazione del gruppo Anas in Fs: nasce ufficialmente un gruppo da 11,2 miliardi di fatturato.Il conferimento delle azioni di Anas in Fs comporta un effettivo aumento di capitale per l'azienda di 2,86 miliardi di euro e va così a completare l'iter per la nascita del primo polo europeo integrato di infrastrutture ferroviarie e stradali ...

