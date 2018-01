: Renzi: "Non crediamo a partiti di plastica che falsificano i sondaggi" - FScarfato : Renzi: "Non crediamo a partiti di plastica che falsificano i sondaggi" - futura09 : RT @repubblica: Renzi: "Non crediamo a partiti di plastica che falsificano i sondaggi" - repubblica : Renzi: "Non crediamo a partiti di plastica che falsificano i sondaggi" - InfoPopulista : RT @grecofficial: Vota il Centro Sin-Destra I progetti fotocopia dei partiti di Berlusconi e Renzi per portare la zavorra dal 132% del pil… - alessiobalbi : Renzi: "Non crediamo a partiti di plastica che falsificano i sondaggi" -

"C'e la caccia a fare il ministro. Ci sono santi e santini: io suggerisco un po' di pudore, di forza, di equilibrio. Non crediamo aidiche pubblicano e falsificano i sondaggi di giorno in giorno". Così il segretario del Pd Matteo, da Caltagirone. "La rete è diventata una contenitore politico di rilancio di fake news e noi le combattiamo-ha aggiunto-e quando noi diciamo no a quelle sui vaccini combattiamo il populismo". "Nel dibattito politico italiano i gemelli diversi del populismo sono Di Maio e Salvini".(Di giovedì 18 gennaio 2018)