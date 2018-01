: Oroscopo di domani 19 gennaio '18: ecco chi avrà un favoloso fine settimana - AstrOroscopo : Oroscopo di domani 19 gennaio '18: ecco chi avrà un favoloso fine settimana - Frankmontagner : Il buongiorno inizia con un buon caffè, la nostra pagina di notizie e il VOSTRO OROSCOPO! ?? - theseventhcat : @Francesco_2370 La sai lunga eh? Notte Francè. Domani tè svejo co l’oroscopo eh! - infoitcultura : Oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 gennaio 2018: le previsioni del giorno per tutti i segni (Centro Meteo… - infoitcultura : Oroscopo domani 18 gennaio Paolo Fox: amore e fortuna giovedì ( -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) L'di19porterà qualche bella sorpresa oppure deluderà il nostro segno? La speranza, senz'altro è per l'arrivo di buone notizie in primis per tutti voi amici lettori, appassionati come noi d'Astrologia. Diciamo che non saranno tanti coloro che potranno contare su un venerdì dipositivo. A fare certamente la differenza, in parte, sarà l'ingresso della Luna in Pesci, altamente favorevole in amore, oltre che per lo scontato segno d'Acqua, anche ai nati in Toro, Leone e Sagittario. Invece, ad avere i pianeti contro, causa di flussi astrali negativi, saranno quelli dell'Ariete, della Bilancia e dei Gemelli: curiosi di conoscere in che misura incideranno le turbolenze? Diciamo che Ariete e Bilancia avranno meno danni in quanto valutati in giornata sottotono. Invece il temuto "venerdì nero" potrebbe essere la gatta da pelare per gli amici Gemelli. Pronti ...