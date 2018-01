Di Maio | parlamentarie | nostre liste partecipate no bloccate

Parlamentarie M5s - polemiche in rete degli esclusi. Ma Di Maio : “Nostre liste partecipate e non bloccate” : Quando manca poco alla chiusura del secondo giorno di votazioni e in attesa di scoprire se le elezioni saranno prorogate di un giorno ancora, continuano le polemiche dei centinaia di esclusi in tutta Italia alle Parlamentarie. Gli iscritti M5s stanno infatti votando per scegliere i candidati che andranno in lista alle prossime elezioni, ma a tenere banco sono soprattutto le lamentele di tutti coloro che, pur avendo i requisiti, non sono stati ...

Lo staff M5s tira dritto : "Parlamentarie valide". A decidere Di Maio con i suoi. E gli esclusi cercano un avvocato per il ricorso : Le chat dei parlamentari M5s sono infuocate. I telefoni dei deputati impegnati nei lavori d'Aula alla Camera non fanno altro che squillare: "A chiamare sono gli esclusi. Vogliono sapere perché non sono stati ammessi alle parlamentarie. Ma io non sono nulla, un motivo ci sarà...", dice uno di loro. Il motivo, per adesso, è chiuso nelle stanze dei vertici grillini, cioè dello staff milanese che per conto di Luigi Di ...

La carica degli esclusi M5s : "Caro Di Maio - annullate le parlamentarie" : L'ira degli esclusi e in rete viene lanciato l'hashtag #annullatetutto. La giornata di tanti candidati, o pseudo tali, alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle è iniziata così: cliccando sulla piattaforma Rousseau e non trovando il proprio nome tra coloro che corrono per un posto in lista alla Camera o al Senato eppure garantiscono di aver mandato tutti i documenti necessari. "Ma che veramente?", si chiede Luigi La Riccia, ...

'Le parlamentarie M5S sono state un successo di partecipazione' (Di Maio) : Trento, 4 gen. (askanews) 'Le parlamentarie sono state un successo di partecipazione'. Così Luigi Di Maio, candidato alla presidenza del Consiglio per il M5s, in un videomessaggio registrato nella ...

Parlamentarie M5s - Di Maio : “Anche il comandante De Falco si candida con noi” : Il suo “salga a bordo cazzo” urlato a Francesco Schettino nella notte del naufragio della Concordia lo ha reso noto al grande pubblico. Con quella frase sono state stampate magliette, poster, gadget. E lui, invece, divenne simbolo di coraggio in contrapposizione allo stesso Schettino. Adesso, invece, sarà il comandante Gregorio De Falco a salire a bordo ma di un’imbarcazione molto diversa dalla Costa Concordia. C’è, ...

Di Maio : prima le parlamentarie M5s - poi lavoriamo per regionali : Udine, 3 gen. (askanews) 'Presto avrete un nostro candidato alla presidenza della Regione e i candidati al Consiglio regionale, prima chiudiamo le parlamentarie e poi si lavora alle regionali'. Lo ha ...

Luigi Di Maio alla ricerca di candidati "civici" al Nord. Lannutti & co. pronti alle parlamentarie : "Al Nord abbiamo un problema, che dobbiamo riuscire a trasformare in un'opportunità per allargare il nostro bacino di voti". In una stanza dei bottoni sempre meno affollata dopo la messa a punto delle nuove regole su leadership e candidature, il vertice pentastellato è convinto di aver trovato la ricetta per allargare una base di consenso che negli ultimi tempi è sembrata vicina alla saturazione.Il ragionamento che è ...

M5S - ecco le nuove regole. Di Maio : parlamentarie a metà gennaio | : Con un post sul blog di Beppe Grillo il candidato premier Luigi Di Maio ha annunciato le novità nei regolamenti dei pentastellati: "È ora di pensare in grande e di andare al governo". La possibilità ...

DI Maio E CASALEGGIO - M5S DIVENTA PARTITO?/ Nuove regole sul blog di Beppe Grillo : parlamentarie aperte : Di MAIO, nuovo regolamento M5s: il candidato premier DIVENTA anche capo politico. parlamentarie aperte ai non iscritti e maxi-multa per i voltagabbana. Come cambiano i grillini(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:52:00 GMT)

M5s - Di Maio : "Parlamentarie a metà gennaio" : "Oggi apriamo ufficialmente le candidature per le Parlamentarie che si terranno intorno a metà gennaio". Lo rende noto il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sul blog di Beppe ...