Minniti | Baby gang? Usano metodi terroristici

Minniti : collaborazione e tolleranza zero contro baby gang : Napoli, 16 gen. (askanews) Il fenomeno delle baby gang 'non può essere affrontato solo come una questione di ordine pubblico', ma occorrono una serie di iniziative per contrastare quella che, negli ...

Napoli - Minniti incontra 17enne accoltellato da baby gang : Napoli, 16 gen. (askanews) Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha incontrato Arturo, il 17enne ferito gravemente il 18 dicembre scorso da 20 coltellate da una baby gang e la madre, Maria Luisa, ...

Minniti : baby gang? Violenza nichilista - metodiche terroristiche : Vertice straordinario del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo la recrudescenza di ferimenti di adolescenti nel capoluogo campano. Il titolare del Viminale: grato a madri vittime per forza straordinaria

Napoli - lotta alle baby gang - il ministro Minniti : 'Schiereremo altri 100 agenti dei reparti speciali' : 'A Napoli verrà rafforzato il controllo dell'ordine pubblico con l'invio di reparti speciali, 100 unità destinate al controllo di quelle zone maggiormente frequentate dai giovani'. È la misura ...

Baby gang - Minniti : "100 unità a Napoli" : 19.19 "A Napoli verrà rafforzato il controllo dell'ordine pubblico con l'invio di reparti straordinari, 100unità, destinate al controllo delle zone frequentate dai giovani".Lo ha annunciato Minniti dopo il verice in Prefettura sulle Baby-gang "Non dico che siano terroristi ma usano metodi simili,colpiscono a caso.C'è una violenza nichilista che non ha rispetto per il valore della vita.E' ancora più drammatico se impatta sui giovani"."Abbiamo ...

Emergenza babygang a Napoli - in corso il vertice in prefettura con il ministro Minniti : Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, è giunto a Napoli dove presiederà, alla presenza dei vertici nazionali e locali delle forze dell'ordine, il comitato provinciale per...