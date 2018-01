Pensioni | ultimissime news al 14 01 su legge Fornero e scontro generazionale

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 13/01 su programmi elettorali e riforme Video : Le ultime novita' sulle # Pensioni ad oggi 13 gennaio 2018 vedono prore la discussione sull'abolizione della legge Fornero [ Video ] con un nuovo intervento all'interno del centro destra. Nel frattempo dal PD si ricorda la scadenza al prossimo 15 febbraio per i pensionati e lavoratori residenti all'estero che desiderano fruire delle detrazioni sui carichi di famiglia. Infine, vi riportiamo l'ultima presa di posizione da parte del CODS in merito ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 11/01 : è l'ora della quota 41? Video : Il dibattito elettorale si accende sulle nuove ipotesi di riforma del settore previdenziale. Ultima in ordine di tempo è la promessa di rendere strutturale la quota 41 [ Video ], ma le proposte di controriforma o di aggiustamento della legge Fornero continuano a moltiplicarsi. Proviamo a fare ordine riportando le ultime prese di posizione al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Dal M5S il rilancio della quota 41 per i lavoratori ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 6/01 su cumulo - APE e riscatto laurea Video : Le ultime novita' sulle # Pensioni ad oggi 6 gennaio 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti per il cumulo gratuito [ Video ]. Il prossimo 9/01 prendera' infatti forma quello che dovrebbe risultare l'incontro definitivo tra ADEPP e INPS per il decollo del provvedimento previsto dalla legge di bilancio 2017. Nel frattempo dal gruppo Lavoro e Pensioni si fa il punto riepilogativo sui provvedimenti previdenziali inseriti all'interno dell'ultima ...

Pensioni - ultimissime news al 5 gennaio su APE - precoci - OD e giovani Video : Nel nostro nuovo articolo contenente le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 gennaio 2018 cominciamo facendo il punto della situazione in favore dei lettori sulle scadenze da tenere in considerazione per l'invio delle domande di certificazione dell'#APE SOCIALE e della Quota 41 per il nuovo anno. Proamo con il punto dal CODS sulle rivendicazioni per la flessibilita' [Video] femminile, mentre al centro del dibattito politico continuano a ...