Laura Torrisi supersexy ai Caraibi con il suo Luca Betti Foto boom su Instagram

Laura Torrisi - cartoline sexy dalle Cayman. Con Luca è amore vero : Vacanza d'amore per Laura Torrisi, sbarcata nel Nuovo Mondo con il compagno Luca Betti con cui si fa vedere ormai da parecchi mesi. Dopo un pit stop in Florida e uno a Cuba, l'attrice (38 anni) si è concessa qualche giorno alle isole Cayman. Ed è subito ...

Laura Torrisi e Luca Betti in vacanza alle Isole Cayman : “Ricordati che il dopo può essere tardi, il giorno è oggi, la tua vita ora. Riprendertela significa farsi il miglior regalo che ci si possa fare” scriveva qualche ora fa Laura Torrisi tra i buoni propositi del nuovo anno. E così, detto fatto, ecco l’attrice alle Isole Cayman insieme al fidanzato Luca Betti: si gode il sole, il mare e l’amore. Bikini da dieci e lode e aria raggiante in vacanza con il pilota. “Ti auguro di amare sempre ...

Laura Torrisi e Luca Betti/ Vacanze alle isole Cayman per la coppia tra bikini e baci : Laura Torrisi e Luca Betti sono felici e contenti e appaiono sui social direttamente dalle loro Vacanze alle isole Cayman tra bikini e baci. Sarà un 2018 diverso per la bella attrice?(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:36:00 GMT)

Laura Torrisi a Miami con Luca Betti : Laura Torrisi fa ormai coppia fissa con il fidanzato Luca Betti. La Torrisi aveva dichiarato al settimanale “Oggi”: “Sa farmi sentire speciale”. Dopo il Natale, la nuova coppia è in vacanza d’amore a Miami. Su Instagram l’attrice ha condiviso alcuni scatti teneri e un messaggio inequivocabile: “Rimanere abbracciati. E non dirsi nulla. E sentire tutto”.

LEONARDO PIERACCIONI/ Da Laura Torrisi a Irene Balestra gli amori del regista (Panariello sotto l'albero) : LEONARDO PIERACCIONI sarà uno degli ospiti di Panariello sotto l'albero 2017. Dalla grande storia con Laura Torrisi a quella con la bella Irene Balestra, il suo amore per donne e cinema(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:34:00 GMT)

6 curiosità su Leonardo Pieraccioni - e la sua storia con Laura Torrisi : Alcuni dei suoi più cari amici sono Giorgio Panariello, Carlo Conti, Marco Masini e Federico Ceccherini, con cui spesso organizza spettacoli e uscite insieme. Fonte Foto: https://www.facebook.com/...

Sacrificio d’amore - anticipazioni : arriva Laura Torrisi - sarà la REGINA ELENA di MONTENEGRO! : A partire dalla seconda puntata di Sacrificio d’amore (in onda venerdì 15 dicembre in prime time su Canale 5), i telespettatori potranno vedere la bellissima LAURA TORRISI nel ruolo della REGINA ELENA di Montenegro; per l’attrice siciliana (seppur sia cresciuta in Toscana) è quindi in arrivo un “doppio” appuntamento settimanale, visto che è anche nel cast de Le Tre Rose di Eva 4 (dove presta il volto a Lucrezia Farnese ...

Laura Torrisi con Pieraccioni oggi parliamo più di prima : Laura Torrisi ha rilasciato un’intervista al settimanale oggi con il quale ha parlato di sua figlia Martina, nata dalla storia d’amore con l’attore e regista Leonardo Pieraccioni. Il pubblico televisivo, nei prossimi mesi, potrà vedere Laura Torrisi in ben tre fiction, Le tre rose di Eva 4, attualmente in onda su Canale 5, Furore 2 e Sacrificio d’amore, sempre in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Laura Torrisi si è ...

Laura Torrisi : "Leonardo Pieraccioni? Oggi parliamo meglio - più di quando stavamo insieme" : Il pubblico televisivo, nei prossimi mesi, potrà vedere Laura Torrisi in ben tre fiction, Le tre rose di Eva 4, attualmente in onda su Canale 5, Furore 2 e Sacrificio d'amore, sempre in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.L'attrice pratese di origini siciliane, già conduttrice di Mistero, programma in onda su Italia 1 nelle ultime stagioni televisive, ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi con il quale ha parlato di sua figlia ...

Laura Torrisi felice con Luca Betti : il nuovo rapporto con Pieraccioni : Laura Torrisi felice con Luca Betti, parla di Leonardo Pieraccioni Laura Torrisi torna a parlare del fidanzato durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, in edicola da domani 23 novembre 2017. La bellissima showgirl ed attrice ha rivelato che il fidanzato riesce a farla sentire veramente speciale. A quanto pare, la Torrisi ha capito quale sia […] L'articolo Laura Torrisi felice con Luca Betti: il nuovo rapporto con ...

Laura Torrisi - voglia di bebè : "Ho sempre pensato di fare almeno tre figli" : Bebè in arrivo per Laura Torrisi? "Molto presto per parlarne - confessa l'attrice in un'intervista a Visto - ma sono sincera: ho sempre pensato che avrei avuto almeno tre figli"...

Laura Torrisi mamma bis? ‘Mia figlia mi chiede se rimarrà figlia unica’ : C’è voglia di maternità nell’aria per Laura Torrisi. L’attrice, già madre di Martina avuta dall’ex Leonardo Pieraccioni, starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di allargare la famiglia con il nuovo compagno Luca Betti, come già i rumor di fine estate avevano rivelato. A spingere in questa direzione sarebbe proprio la primogenita, come ha confidato Laura in un’intervista a Visto riportata da ...

Laura Torrisi : "Mia figlia Martina mi chiede un fratello o una sorella" : Laura Torrisi, attrice, conduttrice e ed ex concorrente della sesta edizione del Grande fratello, attualmente, sta vivendo una storia d'amore con il pilota Luca Betti. Come ricordiamo, l'attrice pratese di origini siciliane è mamma di Martina, nata dallo storia d'amore con l'attore, regista e comico fiorentino, Leonardo Pieraccioni.Intervistata dal settimanale Visto, la Torrisi ha parlato della possibilità di diventare madre per la ...