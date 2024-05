È ormai una guerra senza quartiere quella tra sindaci e Fleximan , l’ormai maschera popolare – in realtà sono numerosi e diversi autori – che abbatte autovelox in giro per l’Italia. E ora la battaglia è arriva ta a Milano . Più precisamente a ...

" Fleximan " colpisce nel Milanese e abbatte quattro autovelox . "Non ci facciamo intimidire. Sono controlli che salvano vite umane", la denuncia del sindaco di Buccinasco . "Volete un trucco sicuro per non prendere la multa? Andate piano"Continua a ...

Fleximan abbatte ancora l’autovelox di Bonate Sopra. «Ma lo rimetteremo: qui si corre troppo» - fleximan abbatte ancora l’autovelox di Bonate Sopra. «Ma lo rimetteremo: qui si corre troppo» - IL CASO. Per la terza volta, all’ingresso della galleria San Roberto. «C’è chi passa a 170 chilometri all’ora, l’impianto è per la sicurezza di tutti».

‘Fleximan’ colpisce a Poggio Torriana, abbattuto un dissuasore di velocità - ‘fleximan’ colpisce a Poggio Torriana, abbattuto un dissuasore di velocità - Il caso ha visto il dissuasore essere sradicato e gettato nel giardino di un edificio in costruzione poco distante ...

"Nessun autovelox in Italia è a norma". Lo specialista spiega perché le multe non valgono - "Nessun autovelox in Italia è a norma". Lo specialista spiega perché le multe non valgono - Il veneto Giorgio Marcon assiste gli automobilisti in tutta Italia con il team del “Centro tutela legale". "Se non c’è prima la certificazione metrologica rilasciata dal ministero lo strumento non può ...