Fiorello chiude con Ama e Jova - ci si rivede alla prossima idea

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Ciao a tutti, è stato bello, ci si".si congeda così dal pubblico di Viva Rai2! mentre sul video scorrono i momenti da incorniciare dello show, sulle note di Nuovo Cinema Paradiso. Per l'ultima puntata lo showman ha voluto accanto a sé gli amici di sempre Amadeus enotti, riapparso in tv a dieci mesi dal brutto incidente in bici a Santo Domingo. Tutto intorno, un clima di entusiasmo, con 1700 persone assiepate fuori dal glass, ma anche di commozione. Con Amadeus l'esibizione è al semaforo, diventato uno dei luoghi iconici di Viva Rai2!, pieno di gente. "Questi al Nove te li sogni", scherza. "È la prima volta che vado al semaforo anch'io, e non vorrei che fosse l'ultima", ironizza lo showman. "Gli Amarello non moriranno ...