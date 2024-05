Seconda categoria Piandimeleto perde la bandiera Monaldi lascia dopo ventuno anni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Inrestano da giocare playoff e playout. Nel girone A promosso il Tavernelle, retrocede Schieti. Ultima gara. Simone, attaccante 42enne delper 21(un simbolo), contro il Santa Cecilia ha chiuso la sua carriera. Ben 315 i gol in carriera. I bomber del girone A. 16 gol: Azalian (Tavoleto). 15 Alpino (Carpegna), Dionisi (Tavernelle) e Elezaj (V.Tavoleto). 14 Sanchini (Ca’ Gallo). 12 Turchi (A. Sassocorvaro). 11: Sebastianelli (Frontonese) e Balla (Atletico Luceoli Cantiano). 10: Pagliari (Tavernelle), Lucarini (A.Luceoli C) e Walid Chaqroun (Santa Cecilia). 9 Morelli (Piandirose), Federici (Casinina), Azin Sorout (Vis Canavaccio), Politi (O.Macerata Feltria),), Niang (Ca’ Gallo), Conti (Frontonese), ...

Il tecnico cingolano lascia il club dopo due stagioni: resta in società il suo vice Valerio Maccioni. Già pronta un’altra panchina per lui Castelplanio , 9 maggio 2024 – Dopo 2 stagioni Simone Fugante lascia il Le Torri Castelplanio . l’allenatore ...

Dilettanti - Ultimi 90' col brivido in Terza Categoria. Doppio derby nei playoff di Promozione e Prima - Dilettanti - Ultimi 90' col brivido in Terza categoria. Doppio derby nei playoff di Promozione e Prima - Stesso discorso per la finale playoff di Prima categoria tra le due damigelle: Sannazzarese-Vigolo, qui però si gioca alle ore 18 una partita tra due squadre che hanno lottato in seconda e terza ...

C’è fermento in Prima e Seconda. Ecco le partite in campo e fuori - C’è fermento in Prima e seconda. Ecco le partite in campo e fuori - Nel weekend playoff e playout parte già il valzer delle panchine. Quarrata: salutano Fabbri e Ago’. Amici Miei, è addio con Giugni.

TERZA CATEGORIA - Incidenti in Gioventù San Vito-Paradiso: gara persa ad entrambe le squadre e 100 euro di multa. La nuova classifica - TERZA categoria - Incidenti in Gioventù San Vito-Paradiso: gara persa ad entrambe le squadre e 100 euro di multa. La nuova classifica - Le due società penalizzate anche di un punto GARA DEL 5/ 5/2024 GIOVENTU SAN VITO - PARADISO Esaminati gli atti ufficiali, letto il supplemento di rapporto; rilevato che al 44º del secondo tempo a seg ...