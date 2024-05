Fa sesso durante riunione da remoto col comune di Taranto e lascia microfono acceso - bufera su consigliere di Italia Viva

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Uncomunale diha fattounada, mentre si discuteva di questioni portuali. O almeno questa è l'accusa che gli è stata mossa dai suoi colleghi che riferiscono peraltro che non sarebbe la prima volta. In un'altra occasione sarebbe partito per sbaglio a