Eurovision 2024 a tinte hot con la milf che canta zoc**la - Nemo Svizzera e Angelina Mango travolgono il palco | top e flop della seconda Semifinale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Viva le, lunga vita alle! Con questo slogan si potrebbe sintetizzare ladiSong Contestche mai come quest’anno è stato trasversale anche con il target d’età. C’è spazio per tutti ed è un piacere vedere suldi Malmo un incrocio generazionale interessante. Ieri sera hanno passato il turno per la Finale di sabato 11 maggio: Lettonia – Dons con Hollow Austria – Kaleen con We will rave, Olanda – Joost Klein con Europap, Norvegia – Gåte con Ulveham, Israele – Eden Golan con Hurricane, Grecia – Marina Satti con Zari, Estonia – 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi,con The Code, Georgia – Nutsa Buzaladze con Firefighter e Armenia – Ladaniva ...