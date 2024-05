(Di venerdì 10 maggio 2024) Il grande giorno è arrivato, ilquesta sera alle 20,30 al Sinigaglia, si giocherà la Serie A contro il Cosenza. L’unico risultato utile e certo per gli azzurri sarà la vittoria, quindi si prevede un grande spettacolo al Sinigaglia, con gli azzurri all’ attacco alla ricerca del gol promozione. Le altre combinazioni dipendono dal risultato fra Spezia e Venezia, anche questa partita senza pronostico, con i veneti obbligati a vincere per agganciare ilal secondo posto e i liguri alla ricerca dei tre punti salvezza. Inutile dire che i biglietti sono esauriti da due settimane e che lo stadio è completamente sold out. Sono attesi colleghi di media e giornali da tutta Europa, come quelli dell’Equipe da Parigi a seguire le vicende del, a seguito della partecipazione societaria di Thierry Henry. Probabile la presenza in ...

A cent’anni dall’assassinio del deputato socialista, lo scrittore Andrea Franzoso, autore di bestseller come Ero un bullo e Viva la Costituzione, da poche settimane è nelle librerie con un nuovo libro – Lo chiamavano Tempesta – in cui racconta ai ...

Como, le mani sulla A. Roberts: "Facciamo la storia" - como, le mani sulla A. Roberts: "Facciamo la storia" - Al Sinigaglia i lariani affrontano il Cosenza: la città è pronta per la festa. La vittoria garantirebbe il ritorno nella massima serie dopo ben 22 anni.

Spezia, la stagione in 90 minuti: "Squadra pronta a giocarsi tutto" - Spezia, la stagione in 90 minuti: "Squadra pronta a giocarsi tutto" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Sinigaglia "sold out" per la grande sfida di venerdì contro il Cosenza - Sinigaglia "sold out" per la grande sfida di venerdì contro il Cosenza - Cresce l'attesa ma anche la temperatura in città come in tutto l'ambiente del como 1907 in avvicinamento alla grande sfida degli azzurri, l'ultima del campionato regolare di serie B, in programma vene ...