Prese a bastonate due studenti Prof condannato a un anno | Sentenza che ci rende dignità

(Di venerdì 10 maggio 2024) Aveva chiesto scusa, sostenendo di avere perso la testa "per paura", dopo aver sentito i ragazzi minacciare di dare fuoco alla sua abitazione. Non è bastato ad Alberto Poli, ex insegnante di un istitutoessionale della provincia, a evitare la condanna a un. Il 59enne docente era finito a processo per lesioni aggravate (dalla minore età delle vittime e dall’utilizzo di un’arma) nei confronti di dueall’epoca quattordicenni. Era la sera del 14 febbraio 2021, Carnevale. I giovani, allievi della scuola in cui insegnava il, si misero a lanciare petardi in strada. Una bravata. Alcuni finirono nel giardino del palazzo in cui vive l’insegnante con la famiglia, a Gavardo. Avvistati gli autori dello scherzo, Poli andò su tutte le furie. Per l’accusa - la procura aveva chiesto une ...