Guida del Cai scivola e precipita | nessuno scampo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024)mentre si arrampica lungo un sentiero impervio, fa un volo di oltre cento metri e muore. Tragica fine ieri per Giuseppe Mario Sardi,alpina di 76 anni, anima del Cai di Bellusco (Monza Brianza) dove viveva. Grande esperto di montagna, Sardi ieri è stato tradito dalla passione di una vita. Era in escursione sui monti bresciani sopra il lago d’Idro insieme a un amico di 66 anni. Poco dopo mezzogiorno, mentre i due si trovavano a quota 1.500 metri, nella zona della Cima Meghè – erano diretti al Baremone, sopra Anfo – sono improvvisamente caduti. Il più anziano èto in un dirupo e non ha avuto. Il compagno di gita invece si è miracolosamente salvato, è riuscito a fermare lata verso il basso trovando degli appigli. È stato lui a dare l’allarme chiamando il 112. Sul ...