Eurovision 2024 - la Rai svela i risultati del televoto e viola il regolamento | ecco la Nazione più votata in Italia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Colpo di scena durante la diretta televisiva di ieri su Rai2 e Raiplay della seconda Semifinale diSong Contest. Mentre Gabriele Corsi, in diretta da Malmo, e Mara Maionchi, collegata da Roma, commentavano idelle votazioni globali della serata, in sovraimpressione è apparsa una grafica dopo erano segnati idelno. Unazione del. Infatti le percentuali dele del voto delle giurie possono essereti solo dopo la Finale di sabato 11 maggio. Interessante il datono che vede al primo posto Israele con il 39.31% dei voti, seguito distanziato di moltissimo dai Paesi Bassi col 7.32%. Una gaffe che si somma a quella della ...

Viva le milf , lunga vita alle milf ! Con questo slogan si potrebbe sintetizzare la seconda Semifinale di Eurovision Song Contest 2024 che mai come quest’anno è stato trasversale anche con il target d’età. C’è spazio per tutti ed è un piacere vedere ...

Canta la ragazza ebrea e all'Eurovision partono i buu - Canta la ragazza ebrea e all'eurovision partono i buu - La cantante israeliana Eden Golan è stata contestata dal pubblico del Malmo Arena durante la semifinale dell'eurovision Song Contest dove ha conquistato l'accesso alla finale di sabato. Durante la ...

Musica Eurovisione: Nemo è in finale - Musica eurovisione: Nemo è in finale - Nemo si è qualificato ieri sera a Malmö (Svezia) per la finale – prevista domani sera – del 68° eurovision Song Contest con la sua canzone «The Code». Il brano, composto dallo stesso Nemo, è una ...

Eurovision, fischi all'israeliana Eden Golan - eurovision, fischi all'israeliana Eden Golan - (LaPresse) Tensione all’eurovision Song Contest, cortei pro Palestina a Malmö e contestazioni alla rappresentante israeliana. Eden Golan ...