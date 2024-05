E-Work in A1? Serve aiuto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Con ancora addosso le emozioni per la salvezza conquistata domenica scorsa, l’E-pensa già al futuro. Come tutti gli anni, le piccole società come il Faenza Basket Project devono fare i salti mortali per l’iscrizione e per trovare le risorse economiche necessarie, considerando anche che nel basket femminile ci sarà una vera e propria rivoluzione che farà nascere tra due anni una A1 Elite con soltanto le squadre ‘ricche’ e nel prossimo campionato ci saranno ben tre retrocessioni. Nessuno però tra i tifosi faentini deve allarmarsi e "fosse per me farei l’A1 senza dubbi – spiega il presidente Mario Fermi – una categoria che ci siamo conquistati sul campo e che stiamo mantenendo. Ci devono però essere le condizioni e non è semplice affrontare i costi attuali. Il budget resterà quello di quest’anno, e spero che qualche imprenditore locale possa avvicinarsi a noi, ...