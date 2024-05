Cercava di salvare l’aggressore da un treno | così il poliziotto è stato accoltellato a Milano Il responsabile doveva essere espulso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Christian Di Martino, il 35enne vice ispettore di Polizial’8 maggio alla stazione di Lambrate a, voleva bloccare, il 37enne di origini marocchine Hassan Hamis, per evitare che venisse travolto da un. A riportarlo è il Corriere della Sera. Nel corso della colluttazione seguita all’intervento del, Hamis ha estratto un coltello e lo ha colpito tre volte. Di Martino ora è ricoverato all’ospedale Niguarda in prognosi riservata, in condizioni “stabili” ma ancora molto critiche: èsottoposto a settanta trasfusioni di sangue. Nella serata di mercoledì gli agenti della Polizia ferroviaria avevano chiesto rinforzi a Lambrate dopo che Hamis aveva iniziato a lanciare in strada sassi presi dalla massicciata, colpendo una donna di passaggio. ...