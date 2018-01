Judo | Fabio Basile | “A Tokyo per me conta solo l’oro Voglio diventare il più grande di

Judo - Fabio Basile : “Alle Olimpiadi nei 73kg - la popolarità andava sfruttata in tv. In futuro reciterò in Gomorra” : Fabio Basile è pronto per una stagione da protagonista. Il Campione Olimpico ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dopo aver dedicato il 2017 a impegni televisivi e di spettacolo, anche se ha partecipato ai Mondiali nella nuova categoria di peso: “Dopo l’Olimpiade mi sono preso un anno tutto per me. La popolarità di una vittoria olimpica va sfruttata. Non c’è nulla di male. Se la gente mi riconosce per strada è perché ...

Judo : quale sarà la categoria di Fabio Basile a Tokyo 2020? Dilemma tra 66kg e 73kg : tra pro e contro : Dopo il quinto posto ottenuto al Grand Slam di Abu Dhabi per il suo esordio nella categoria 73 kg, Fabio Basile sembra oramai destinato a cambiare definitivamente divisione di peso, abbandonando quella 66 kg che gli ha regalato il titolo olimpico in Brasile. Tuttavia, l’azzurro ha ancora qualche mese per prendere la strada che lo porterà definitivamente a Tokyo 2020, e certamente tornerà sul tatami per testarsi nuovamente prima ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2017 : Fabio Basile subito al top nella nuova categoria - passaggio ormai definitivo? : Il Grand Slam di Abu Dhabi 2017 ha segnato due momenti importantissimi per il Judo italiano. Da un lato, la prima vittoria italiana in un torneo classificato come Grand Slam, ottenuta da Edwige Gwend nella categoria 63 kg, dall’altro l’esordio del campione olimpico Fabio Basile nella sua nuova divisione di peso, la 73 kg. Concentriamoci in questo caso proprio su Fabio, mentre ci occuperemo della medaglia d’oro di Edwige in un ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi : Edwige Gwend ottiene uno storico trionfo - Fabio Basile sfiora il podio nella sua prima gara tra i 73 kg : Seconda giornata di combattimenti al Grand Slam di Abu Dhabi 2017, che ha regalato soddisfazioni ed ottime indicazioni ai colori azzurri. Sui tatami degli Emirati Arabi Uniti abbiamo visto impegnate le quattro categorie di peso intermedie: 73 kg ed 81 kg per gli uomini, 63 kg e 70 kg per le donne. Iniziamo la nostra rassegna dalla categoria 63 kg, quella di Edwige Gwend, che, accreditata della quinta testa di serie, è andata dritta alla medaglia ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2017 : Fabio Basile in finale per il bronzo! Edwige Gwend per l’oro! : Grandi prestazioni per l’Italia nel Grand Slam di Judo in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. Fabio Basile, al debutto nella categoria dei -73 kg, ha subito raggiunto una prestigiosissima finale per il bronzo! Il campione olimpico in carica dei -66 kg si è sbarazzato al primo turno per waza-ari dell’americano Alexander Turner, numero 15 del ranking mondiale. Agli ottavi il Judoka piemontese ha poi dominato il rappresentante di Hong ...