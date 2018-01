Polemica contro Nainggolan a Capodanno | il calciatore si scusa

Il governo invia militari in Niger Scontro con la sinistra. Polemica Lega : L'invio dei soldati italiani in missione in Niger è al centro delle polemiche. Sinistra divisa sulla missione, voluta dal governo per accrescere il peso del nostro Paese in Europa. "Un brutto regalo", commenta Liberi e Uguali, accusando il ministro Minniti di "non aver brillato per trasparenza". Critica anche la Lega Segui su affaritaliani.it

Il governo invia militari in Niger Nuovo scontro con la sinistraLeU : "Brutto regalo". Polemica Lega : L'invio dei soldati italiani in missione in Niger è al centro delle polemiche. Sinistra divisa sulla missione, voluta dal governo per accrescere il peso del nostro Paese in Europa. "Un brutto regalo", commenta Liberi e Uguali, accusando il ministro Minniti di "non aver brillato per trasparenza". Critica anche la Lega Segui su affaritaliani.it

Richetti a testa bassa contro Renzi. Poi chiarisce con un video su Facebook : 'Polemica inventata' : Allora mi chiedo, perché non comprendiamo che in politica la parola data, anche su questioni poco rilevanti, conta, in una stagione così complessa?", aggiunge. Pochi minuti dopo lo stesso Richetti ha ...

Siae contro X Factor 2017/ Sky non versa i diritti d'autore : "Il lavoro si paga". Ed è Polemica sui social : La Siae, in una nota condivisa sul sito ufficiale, ha comunicato che Sky non ha pagato i diritti d'autore per l'undicesima edizione di X-Factor. Di seguito, tutte le info sul comunicato.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 17:53:00 GMT)

Salerno - la Polemica contro il Pd : il figlio del procuratore Lembo vuole fare il sindaco : ... 'Mio padre non parla delle sue indagini - ha detto al Corriere del Mezzogiorno - e io faccio politica da quando avevo 14 anni'.

Anna Tedesco e Angelo/ Dallo scontro all'addio alla Polemica con Giorgio Manetti : La particolare amicizia tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco fa un'altra vittima. Se lo scorso anno è toccato a Nino, quest'anno è stato lo stesso per Angelo, è un addio a Uomini e donne?(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 13:43:00 GMT)

Gomorra - boom al cinema e Polemica su Fb. Gallo contro Sky : 'Trattato senza rispetto' : La notizia è che il film più visto al cinema non è un film. Prima ancora della messa in onda tv (domani alle 21.15 su Sky Atlantic), l'attesa terza stagione di 'Gomorra' mette già a segno un record: ...

Gomorra - boom al cinema e Polemica su Fb. Gallo contro Sky : 'Trattato senza rispetto' : La notizia è che il film più visto al cinema non è un film. Prima ancora della messa in onda tv (domani alle 21.15 su Sky Atlantic), l'attesa terza stagione di 'Gomorra' mette già a segno un record: ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps entra nella Polemica M5S contro Lega e Mdp (oggi - 11 novembre) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps viene citata nella polemica del Movimento 5 Stelle contro la Lega e Mdp. Ultime notizie live di oggi 11 novembre 2017(Pubblicato il Sat, 11 Nov 2017 16:01:00 GMT)

X Factor 2017 Ed. 11/ Eliminato e pagelle terza puntata live show : è Polemica contro i giudici! : X Factor 2017, top e flop della terza puntata live show del 9 novembre, alla fine della quale sono stati eliminati Sam & Stenn. Salvi i Ros. Brutto momento per Manuel Agnelli(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 09:36:00 GMT)

Libri di testo 'pro' e 'contro' l'immigrazione - scoppia la Polemica : "Influenzano i ragazzi" : L'immigrazione è un tema che divide, anche a scuola, non solo in classe ma addirittura tra le pagine dei Libri di testo. In questi giorni, due Libri scolastici, di due case editrici diverse, sono finiti al centro delle polemiche per...

Clima - USA : Polemica sull’Epa - bavaglio a 3 scienziati contro Trump : Bufera sull’Epa, l’agenzia federale per la protezione ambientale statunitense, che ha cancellato dal programma di una conferenza sul Clima l’intervento di tre scienziati a favore della lotta alle emissioni responsabili del riscaldamento globale: lo ha reso noto il New York Times, secondo cui i tre scienziati avrebbero dovuto presentare un rapporto di 500 pagine critico nei confronti dell’amministrazione Trump. L'articolo ...