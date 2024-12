Ilrestodelcarlino.it - Spacciatore pensionato gira con sei chili di hashish nell’auto: arrestato insospettabile

Macerata, 17 dicembre 2024 – Lo tenevano d’occhio da tempo, perché sospettavano muovessedi droga per conto di un’organizzazione che opera a cavallo tra il Maceratese e il Fermano. Così l’hanno seguito e, quando è uscito al casello autostradale di Porto Sant’Elpidio, lo hanno fermato e trovato con ben seidi droga posizionati sul sedile del lato passeggero. L’operazione è stata messa a segno dalla polizia e in manette è finito une incensuratomaceratese di 64 anni, Maurizio Romagnoli. MAXI OPERAZIONE DI POLIZIA AL PILASTRO L’indagine degli uomini della Questura parte da lontano e ha preso il via da una serie di accertamenti sul mondo del mercato degli stupefacenti al dettaglio, nonché da mirati controlli sui piccoli spacciatori e consumatori abituali di