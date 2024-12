Superguidatv.it - Uomini e Donne, il tronista Alessio e Mario abbandonano il programma: perchè? | Video Witty Tv

un colpo di scena: ilil: cosa è successo?fuori dalDurante l’ultima puntata di, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi, ilritrova senza corteggiatrici dopo una segnalazione sul suo conto. In redazione è arrivata una chiamata con tanto di foto ein cui si vede ilin una discoteca di Roma. Ilcerca di spiegare come mai si trovasse in un locale, nonostante da contratto i tronisti non possano uscire o andare in locali e discoteca per tutto il periodo del trono. Alla fine le corteggiatrici dideluse dal suo comportamento e dalla sue spiegazioni decidono di andare via.Adnon resta che abbandonare il, seguito da, visto che il cavaliere del trono Over era con lui in entrambe le serate.