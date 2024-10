350.000 euro dal Fondo PNRR per la ristrutturazione della mensa della scuola (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Comune di Cadoneghe ha ottenuto un finanziamento di 350.000 euro, nell'ambito del Fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinato alla ristrutturazione della mensa della scuola primaria "Falcone e Borsellino". La notizia, arrivata nella serata di ieri, è stata accolta con Padovaoggi.it - 350.000 euro dal Fondo PNRR per la ristrutturazione della mensa della scuola Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Comune di Cadoneghe ha ottenuto un finanziamento di 350.000, nell'ambito deldel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), destinato allaprimaria "Falcone e Borsellino". La notizia, arrivata nella serata di ieri, è stata accolta con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fondo alluvionati - anche A2A in campo con 10mila euro e sconti sulle caldaie - LA DONAZIONE . La multiutility partecipa al Fondo di solidarietà del Comune per i cittadini e le imprese danneggiate dal maltempo del 9 settembre e offre agevolazioni a chi deve sostituire la caldaia danneggiata. (Ecodibergamo.it)

Le BCC di Bergamo a sostegno del Fondo di Solidarietà del Comune : donati 100mila euro per il maltempo - La partecipazione al Fondo di Solidarietà è un esempio concreto di come la finanza cooperativa possa operare al servizio della comunità, soprattutto in tempi di emergenza”. Il contributo delle Bcc si inserisce in un più ampio sforzo collaborativo, volto a raccogliere risorse da diversi settori della comunità bergamasca. (Bergamonews.it)

Alimentazione - Vigna (Mimit) : "Fondo unico europeo per costi sostenibilità sociale" - Lo ha detto Giacomo Vigna, dirigente ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) nel suo intervento, oggi al Cirfood District di Reggio Emilia, partecipando al Secondo Summit della Ristorazione Collettiva. (Adnkronos) - “Il tema della sostenibilità sociale, ambientale ed economica è stato affrontato in maniera esemplare da Mario Draghi nel rapporto sulla competitività dell'euro. (Liberoquotidiano.it)