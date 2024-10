Ilfattoquotidiano.it - Texas, autistico condannato a morte per la “sindrome del bambino scosso”: ma crescono i dubbi sulla sua innocenza

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il detective Brian Wharton era stato decisivo nel convincere i giudici a condannarlo. Oggi però, 20 anni dopo, è “fermamente convinto della sua” e lo ha dichiarato pubblicamente al New York Times. Ma per Robert Roberson la giustizia degli Stati Uniti ha già deciso: la sua esecuzione è in programma giovedì 17 ottobre. Roberson è statoalla pena capitale per aver ucciso oltre venti anni fa la figlia di due anni Nikki scuotendola violentemente e provocandole un trauma cranico letale. Questo, almeno, secondo chi lo accusa, convinto che la piccola sia appunto morta per la “del”. Gli avvocati di Roberson però, ai cui sforzi per salvargli la vita si è unito anche lo scrittore John Grisham, insistono sulle nuove evidenze emerse nel corso degli anni e sul fatto che la diagnosi fosse errata.