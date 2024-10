Ternana-Ascoli, la DIRETTA del match allo stadio Libero Liberati (Di domenica 13 ottobre 2024) Venticinquesima sfida ufficiale tra Ternana-Ascoli. Le due squadre si ritrovano al Liberati a distanza di poco meno di sei dall’ultima vittoria dei bianconeri, sul terreno del Liberati. Al momento le due squadre sono distanziate da nove punti: i ragazzi di Ignazio Abate arrivano da una striscia Ternitoday.it - Ternana-Ascoli, la DIRETTA del match allo stadio Libero Liberati Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Venticinquesima sfida ufficiale tra. Le due squadre si ritrovano ala distanza di poco meno di sei dall’ultima vittoria dei bianconeri, sul terreno del. Al momento le due squadre sono distanziate da nove punti: i ragazzi di Ignazio Abate arrivano da una striscia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ternana senza grinta al Liberati : solo un pari contro il Campobasso - Incasso totale: euro 36. A disp. Forti proteste della Ternana (Abate compreso) per una vistosa trattenuta al limite dell’area di Benassai su Cianci che si sarebbe presentato davanti a Forte. 785 (di cui 1. Arbitro: Vingo di Pisa Note: Ammoniti: Prezioso, Braglia, Capuano, Forte F. Su una punizione dello stesso n. (Sport.quotidiano.net)

La Ternana calcio ha un nuovo proprietario : è Stefano D’Alessandro. Il debutto allo stadio Liberati - La Ternana calcio ha un nuovo proprietario. Dopo le voci dei giorni scorsi scorsi, seguite da indiscrezioni e smentite, oggi è una nota della società di via della Bardesca ad annunciare il passaggio di proprietà. “Si comunica che in data odierna presso il notaio Valerio Tirone (con studi a... (Ternitoday.it)

Ternana-Legnago Salus - segui in DIRETTA la sfida del Libero Liberati - Una primissima volta per Ternana-Legnago Salus, mai affrontatesi nella storia dei club. Il match è inserito nel programma del turno infrasettimanale, il primo dall’inizio del torneo di Serie C (fischio di inizio ore 18,30). Sfida inedita quanto importante poiché i rossoverdi inseguono in... (Ternitoday.it)