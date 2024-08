Annamaria Bernardini de Pace nuovo giudice di Forum | Vorrei essere la nuova Santi Licheri

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 agosto 2024)dedide, legale specializzata nel diritto civile e in particolare nel diritto della famiglia, della persona e dei minori, nota per aver difeso diversi personaggi famosi, sarà ladi, la cuiedizione prende il via il 9 settembre alle 11, su Canale 5. Intervistata dal Corriere della Sera, l’avvocata spiega perché ha deciso di accettare la proposta: “Erano anni che Barbara Palombelli mi chiedeva di farlo, ho pensato che era ora. E quindi cambio: da avvocato mi ritrovo”. “Mi farà bene ritrovarmi dall’altra parte e dirimere le liti. Del resto, sono una appassionata di trame, quindi mi vedo bene come: la penso come Che Guevara, penso che la verità sia rivoluzionaria. I processi si basano su quella dettata dalle prove, in tvtrovare la strada della verità vera”.