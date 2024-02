Ratzinger-Benedetto XVI | l’esortazione alla lettura di Gianni Letta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 4 febbraio 2024) Conosco da molto tempo Riccardo Pedrizzi e ho sempre apprezzato la sua attività politica, l’impegno e la dedizione con cui l’ha svolta per tanti anni. Tre volte Senatore, e una volta Deputato ha portato in Parlamento la competenza acquisita in campo economico finanziario nella sua professione di dirigente bancario, dando un contributo importante al dibattito pubblico sui grandi temi politici, economici e sociali, decisivi per lo sviluppo e il progresso del Paese. Un contributo che ha generosamente continuato a dare, anche quando ha lasciato il Parlamento, con lo studio e la ricerca innanzitutto, ma anche rivelando una straordinaria capacità di comunicare, attraverso una intensa attività di articolista e di saggista, sempre attento ai grandi problemi dell’economia soprattutto nei momenti di forte tensione sociale. Continua a farlo con impegno, ancora adesso, come testimonia un saggio su ...