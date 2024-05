Piovono milioni | un evento che va oltre lo sport

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024)600 chilometri di percorso nel ricordo di alcuni dei più grandi campioni di sempre, come Bartali e Nencini. Per la prima volta, il Tour de France sceglie l’Italia per la partenza, in programma da Firenze sabato 29 giugno. Unche vale, secondo le prime stime, 51di euro di fatturato. A beneficiarne non sarà solo Firenze ma tutta la città metropolitana, il Chianti, il Valdarno e di riflesso la Toscana. Secondo un’indagine del Centro studi Turistici si calcola che in occasione del tour ci saranno 83mila pernottamenti nelle strutture ricettive della città metropolitana, con un aumento dei posti letto occupati fino al 90% su Firenze (+17%) e del 60% negli altri comuni che porteranno a un fatturato di 20di euro.ai tifosi provenienti da tutte le parti d’Italia (e non ...