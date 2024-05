(Di giovedì 9 maggio 2024) Il luogo è evocativo: il, locale in zona Portonaccio dove la segretaria del Pd Ellyaveva annunciato la sua corsa alla segreteria. E anche il nome è ricorrente, nel senso chei... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Zingaretti blues. Va al Monk con Schlein per lanciare la campagna elettorale - Zingaretti blues. Va al monk con schlein per lanciare la campagna elettorale - L'ex governatore ha scelto un luogo evocativo per aprire la campagna verso Bruxelles, con lui ci sarà anche la segrataria a fare da sponsor. Ma tra i notabili dem il suo nome non spopola ...

Il calcolo di Schlein fra il solitario Tarquinio e il caterpillar Zinga - Il calcolo di schlein fra il solitario Tarquinio e il caterpillar Zinga - Dopo il caso Scurati, la tv pubblica avvia un procedimento disciplinare nei confronti della conduttrice. Ad annunciarlo il segretario Usigrai, Macheda ...

Schlein: "Faremo muro con i nostri corpi" - schlein: "Faremo muro con i nostri corpi" - A stretto giro dal monk, locale del Tiburtino dove schlein lanciò la campagna per le primarie Pd e oggi quella delle europee con Nicola Zingaretti, arriva la contro replica: ''Che pena le ...