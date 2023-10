Rave party in Israele | la strage premeditata di Shani e di altri 260 ragazzi La fine di Nicole al telefono col fratello | «Non ce la farò»

Noa Argamani è israeliana ed è una delle tremila persone di varie nazionalità che stavano partecipando al(Nova Music Festival) vicino al kibbutz di Reim (quasi al confine con Gaza) per ...A testimoniare la forza dello scontro in atto parlano le cifre: in Israele le vittime dei raid di Hamas, comprese quelle del terribile massacro delisraeliano alla frontiera, sono arrivate ...

Massacro al rave party nel deserto, almeno 260 uccisi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele, razzi di Hamas sui partecipanti a un rave party | È una strage: già recuperati 260 cadaveri TGCOM

Israele dichiara lo stato di guerra e, probabilmente entro le prossime 24/48 ore, darà il via ad una imponente operazione di terra a Gaza, al ...Sono almeno 750 i dispersi di sabato. Intanto, Hamas dice che per ora non tratta sugli ostaggi: neppure per i rapiti feriti, neppure per i bambini ...