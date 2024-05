Roma - nessuna lesione per Dybala | le condizioni in vista del Bayer Leverkusen

2024-05-05 14:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Comunque vada quella di oggi sarà una giornata quantomeno particolare per Paulo Dybala che questa sera ...

Roma: nessuna lesione per Dybala, ma in dubbio per il Bayer - roma: nessuna lesione per dybala, ma in dubbio per il Bayer - Paulo dybala non ha riportato lesioni, ma solo un affaticamento all'adduttore. Confermate le sensazioni positive circa le condizioni dell'argentino che ieri ha chiesto il cambio all'intervallo della ...

Roma, nessuna lesione per Dybala: forse fra i convocati per Leverkusen - roma, nessuna lesione per dybala: forse fra i convocati per Leverkusen - Sospiro di sollievo in casa roma per le condizioni di Paulo dybala. L'argentino ieri era uscito nell'intervallo del match dell'Olimpico contro la Juventus per un problema muscolare. Gli accertamenti ...

Roma, nessuna lesione per Dybala: verso la titolarità a Leverkusen - roma, nessuna lesione per dybala: verso la titolarità a Leverkusen - Sospiro di sollievo in casa roma: Paulo dybala non ha riportato alcun tipo di lesione e dovrebbe esserci giovedì a Leverkusen.