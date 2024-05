UeD 2024 - chi è Sabrina D | et - cogno -e, lav -ro, Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 6 maggio 2024)D. è approdata a Uomini e Donne per conoscere Ernesto Russo. Il pubblico l’ha conosciuta nel corso dell’edizione 2023/, quando è appunta scesa nello studio di Canale 5 per presentarsi seduta di fronte al cavaliere. Quest’ultimo ha deciso di iniziare questa conoscenza con la nuova arrivata. Ciò è accaduto, precisamente, nel corso della puntata che è andata in onda nel pomeriggio del 30 aprile. Dunque, si può dire che Ernesto ha dato inizio a questa frequentazione verso la conclusione di questa edizione. Va precisato che le anticipazioni delle registrazioni successive segnalano che Russo lascia il programma di Maria De Filippi dopo alcune segnalazioni. Chi èD. del Trono Over di Uomini e Donne: dove vive e lavoro Leggi anche: Uomini e Donne, chi è Ernesto Russo: età, lavoro, dove vive, ...