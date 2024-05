Sinner - medico sportivo | Giusto fermars - atleti non sono macchine

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – La scelta di Jannikdi rinunciare a giocare fino a che le sue condizioni fisiche non saranno al 100% "è estremamente corretta. Glinon. E'i per evitare che un problema di poco conto possa provocare una sospensione più lunga dell'attività", dice all'Adnkronos Salute Gianfranco Beltrami, vicepresidente della

Ha fatto particolarmente scalpore la decisione da parte di Jannik Sinner di saltare gli Internazionali BNL d’Italia: l’azzurro ha deciso di preservarsi in vista dei prossimi appuntamenti e in particolare del Roland Garros per il problema all’anca ...

Internazionali di tennis, Sinner: "Forfait a Roma fa male…" - "Roma è un torneo speciale, rinunciare al Foro Italico fa male". Jannik sinner, numero 2 del tennis mondiale, fa il punto sulle proprie

