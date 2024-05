Re Carlo - oggi un anno di regno fra lotta al cancro e senso del dovere

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) –, 6 maggio, ricorre undall'incoronazione di re. A mezzogiorno in punto (ora locale) in tutta Londra risuonercolpi di cne: 41 colpi sparati dalla King's Troop Royal Horse Artillery a mezzogiorno in punto. Un'ora dopo altri 62 dalla Tower Wharf della Honorable Artillery Company. Colpi di cne anche al Castello L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ...

Carlos Sainz chiude al quarto posto il suo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024 dopo una gara non troppo lineare. Sul tracciato della Florida abbiamo assistito ad un vero e proprio show della McLaren, mentre la ...

Festeggiamenti sobri per il sovrano oggi , 6 maggio, ricorre un anno dall'incoronazione di re Carlo . A mezzogiorno in punto (ora locale) in tutta Londra risuoner anno colpi di c anno ne: 41 colpi sparati dalla King's Troop Royal Horse Artillery a ...

(Adnkronos) – oggi , 6 maggio, ricorre un anno dall'incoronazione di re Carlo . A mezzogiorno in punto (ora locale) in tutta Londra risuoner anno colpi di c anno ne: 41 colpi sparati dalla King's Troop Royal Horse Artillery a mezzogiorno in punto. Un'ora ...

Archie compie 5 anni: la sorpresa di nonno Carlo per il nipotino e il regalo di Harry e Meghan - Archie compie 5 anni: la sorpresa di nonno carlo per il nipotino e il regalo di Harry e Meghan - Il piccolo Archie compie 5 anni. Il primogenito di Harry condivide la data del suo compleanno, 6 maggio, con un avvenimento molto importante per nonno carlo, incoronato proprio ...

Nordio cambia idea: andrà a Palermo al congresso dell’Anm - Nordio cambia idea: andrà a Palermo al congresso dell’Anm - carlo Nordio andrà al congresso dell’Anm a Palermo. Sfiderà le toghe sabato prossimo. Ha cambiato idea giusto pochi minuti fa. E con una telefonata è stata la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi a ...

Fedez oggi in tribunale a Roma contro il Codacons: si decide il rinvio a giudizio del rapper - Fedez oggi in tribunale a Roma contro il Codacons: si decide il rinvio a giudizio del rapper - Nuovo capitolo della lunga disputa tra il rapper Fedez e il Codacons. Il rapper, che verrà ascoltato dai giudici romani, come richiesto dai suoi legali, è accusato di calunnia ...