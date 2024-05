Carlo è vulnerabile La reazione di Camilla all’arrivo di Harry a Londra

Simon Charles Dorante Day è un 54enne che vive in Australia e da molti anni afferma di essere figlio illegittimo di re Carlo e della regina Camilla d’Inghilterra. In diverse interviste ha sempre detto di essere sicuro della sua affermazione. Ha ...

Grandi preparativi a Londra per le celebrazioni del primo anniversario dell’incoronazione di re Carlo III. Nel programma c’è tutto, compreso il rischio dell’imprevisto servito dalla presenza di un “ pericoloso guastafeste” . L’8 maggio, infatti, il ...

Archie compie 5 anni: la sorpresa di nonno Carlo per il nipotino e il regalo di Harry e Meghan - Archie compie 5 anni: la sorpresa di nonno carlo per il nipotino e il regalo di Harry e Meghan - Il piccolo Archie compie 5 anni. Il primogenito di Harry condivide la data del suo compleanno, 6 maggio, con un avvenimento molto importante per nonno carlo, incoronato proprio ...

Re Carlo festeggia il primo anniversario dall'incoronazione: il ricordo della cerimonia - Re carlo festeggia il primo anniversario dall'incoronazione: il ricordo della cerimonia - Un anno dall'incoronazione di Re carlo e della Regina camilla nell'Abbazia di Westminster, il 6 maggio 2023, e certamente è stato un anno tutt'altro che semplice per la ...

A Bracciano si è parlato di crisi dell’agricoltura - A Bracciano si è parlato di crisi dell’agricoltura - Il tema dell’agricoltura è oggi molto sentito. Negli ultimi anni, la pandemia prima e la crisi geopolitica poi, hanno reso sempre più evidente l’importanza dell’autoapprovvigionamento alimentare sia a ...