Augusta POP | il mondo dei vini naturali arriva al Salone Internazionale del Libro di Torino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dal 9 al 13 maggio asi terrà la nuova edizione deldelche quest’anno ospita una novità: nel piazzale Oval sarà presentePOP, uno spazio dedicato al vino artigianale, all’agricoltura e alla cucina. L’iniziativa a cura di Lucia Telori e Piero Crocenzi è uno spin-off della fiera dei” che si tiene aa novembre (la seconda edizione arriverà nell’autunno 2024). Durante i giorni delsi potranno assaggiare circa quindici etichette di, chinati prodotti dacome vermouth, e sperimentare i prodotti fermentati come la kombucha. Non mancherà il cibo ad ...

